Ä°ngiliz devi Chelsea'nin 60 bin kiÅŸilik stadÄ±nÄ±n bedeli dudak uÃ§urttu

Chelsea yeni stadÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ± iÃ§in yerel konseyden onay aldÄ±.

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin, kapasitesi artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yeni bir stadÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili baÅŸvuruyu yerel konsey onayladÄ±.Chelsea Kulübünden yapÄ±lan açÄ±klamada, baÅŸkent Londra'da yer alan Stamford Bridge StadÄ± yerine, koltuk kapasitesi geniÅŸletilmiÅŸ yeni bir stadÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili baÅŸvuruyu, Hammersmith ve Fulham Konseyinin onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AçÄ±klamada ayrÄ±ca, statlarÄ±nÄ±n yeniden geliÅŸtirilmesiyle ilgili yerel konseyin izin vermesinden memnuniyet duyulduÄŸu kaydedildi.

60 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°LÄ°K OLACAK

Öte yandan, Chelsea'nin futbol maçlarÄ±nÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± ve yeniden inÅŸa edilecek Stamford Bridge StadÄ±'nÄ±n 41 bin 663 olan mevcut seyirci kapasitesi 60 bine çÄ±kacak.