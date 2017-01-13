BeÅŸiktaÅŸ'ta Åženol GÃ¼neÅŸ'in yerine o isim mi geliyor

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gelecek sezon Åženol GÃ¼neÅŸ'le yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± halinde Jorge Jesus ile anlaÅŸma saÄŸlanacaÄŸÄ± iddia edildi

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesi'nin iddiasÄ±na göre; BeÅŸiktaÅŸ yönetimi geçtiÄŸimiz haftalarda 62 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktör Jorge Jesus'la görüÅŸmek için Portekiz'deydi.Teknik direktör Åženol GüneÅŸ'in gelecek sezon olasÄ± ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± alternatifleri hazÄ±rda tutan Siyah-BeyazlÄ± yönetimin, Sporting deneyimli hocasÄ±nÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirmek istediÄŸi belirtildi.Sporting'den 6 milyon Euro kazanan, ancak bu kazancÄ±nÄ±n %45'i vergiye giden Jorge Jesus'a, Portekiz'de kazandÄ±ÄŸÄ± ücretten biraz daha fazlasÄ±nÄ±n teklif edildiÄŸi iddia edilirken, Türkiye'de %15 olan vergi oranÄ± nedeniyle Jorge Jesus'un bu teklife sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

Haberde, BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n Türkiye'deki ÅŸampiyonluklara ambargo koyan ve sürekli Åžampiyonlar Ligi'nde olmayÄ± hedefleyen bir takÄ±m kurma hedefinde olduÄŸu ve bu nedenle Jorge Jesus'a yöneldiÄŸine dikkat çekildi.Son olarak Jorge Jesus'un, iki sezon önce Benfica'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla ilgilendiÄŸi ancak 62 yaÅŸÄ±ndaki çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n, sarÄ± lacivertlilerin teklifini geri çevirip Sporting Lizbon' imza attÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.