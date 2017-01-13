Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 09:10

AnlaÅŸma yapÄ±ldÄ± Emre Mor'un takÄ±mÄ±na transfer ediliyor


Bayer Leverkusen'den ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã–mer Toprak, Emre Mor'un oynadÄ±ÄŸÄ± Dortmund'a transfer olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Amerika kampÄ±nda Atletico Mineiro ile yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alman basÄ±nÄ±na konuÅŸan Ömer Toprak, sezon sonunda Bayer Leverkusen'de olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Burada gerçekten iyi, baÅŸarÄ±lÄ± bir kapanÄ±ÅŸ yapmak istiyorum" ifadesini kullandÄ±.

"HAZIRLIK KAMPINA KONSANTRE OLDUM"

Ajansspor'un haberine göre Ömer, "Her yÄ±l olduÄŸu gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Uzun bir süredir buradayÄ±m ve iyi bir ikinci yarÄ± geçirmemiz için hazÄ±rlÄ±k kampÄ±na konsantre oldum" ifadesini kullandÄ±.

12 MÄ°LYON EURO'YA GÄ°DÄ°YOR

Bayer Leverkusen ile 2018'e kadar sözleÅŸmesi bulunan 27 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusunun, sözleÅŸmesindeki çÄ±kÄ±ÅŸ opsiyonu gereÄŸi 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olmasÄ± bekleniyor.

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