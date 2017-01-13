Arda Turan Ã‡in takÄ±mÄ±nÄ±n astronomik teklifini kabul etti

Arda Turan, Barcelona'dan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±. Ã‡in ekibi Shanghai Shenhua ile 3 yÄ±l iÃ§in 60 milyon Euro'ya anlaÅŸtÄ±.

Barcelona'nÄ±n Türk yÄ±ldÄ±zÄ± Arda Turan, Çin ekibi Shanghai Shenhua ile anlaÅŸtÄ±. Milli oyuncu 3 yÄ±l için toplam 60 milyon Euro'ya (240.6 milyon TL) 'evet' dedi.Fanatik'in haberine göre, geçen sezon baÅŸÄ±nda 40 milyon Euro (160.532.000 TL) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Atletico Madrid'den, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, bir flaÅŸ transfere daha imzasÄ±nÄ± atÄ±yor. Bir süredir Uzak DoÄŸu kulüplerinin radarÄ±nda olan Arda, Demba Ba'nÄ±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Çin Süper Lig takÄ±mlarÄ±ndan Shanghai Shenhua ile anlaÅŸmaya vardÄ±.

80 MÄ°LYON TL KAZANACAK

3 gün önce Ä°nstagram hesabÄ±na koyduÄŸu bir fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na, "BakÄ±ÅŸta anlatÄ±lmak istenen...?" diye yazan, Barcelona'nÄ±n 2017'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 3 maçÄ±n hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±zÄ±n, 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) gibi inanÄ±lmaz bir para kazanacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Shenhua'nÄ±n, Arda için Barça'ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.