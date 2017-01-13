Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 10:22

Mehmet Ekici o sÃ¶ylemiyle hangi takÄ±ma dahil olacaÄŸÄ±nÄ± belli etti


FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kendi takÄ±mlarÄ±na dahil etmek iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ekici, hangi takÄ±ma gideceÄŸini "Asla BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giymeyeceÄŸim" sÃ¶zÃ¼yle belli etti.

Transfer döneminin en çok konuÅŸulan ismi olan Mehmet Ekici, geleceÄŸine iliÅŸkin çok özel açÄ±klamalarda bulundu. BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu, 24 Spor Gecesi programÄ± yorumcusu Gökhan Dinç'e konuÅŸtu.

"ASLA BEÅžÄ°KTAÅž FORMASI GÄ°YMEYECEÄžÄ°M"

Mehmet Ekici, hakkÄ±nda çÄ±kan transfer iddialarÄ±na iliÅŸkin 'Asla BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giymeyeceÄŸim. Gerekirse sezon sonunu bekleyip bonservissiz Fenerbahçe'de oynayacaÄŸÄ±m' dedi. Mehmet Ekici'nin bu sözlerinden sonra transferin nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi ise belirsizliÄŸini koruyor.

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