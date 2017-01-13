Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 11:11

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Advocaat AatÄ±f'Ä±n kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±nÄ±n sebebi ben deÄŸilim


FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Advocaat, AatÄ±f'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. "Senin ayrÄ±lmama kararÄ±na saygÄ± duyuyorum. Kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmanÄ±n nedeni ben deÄŸildim. ArtÄ±k bunlar geride kaldÄ±." dedi.

Fenerbahçe'de Van der Wiel ve Emenike'nin kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sürpriz geliÅŸme de Aatif konusunda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Trabzonspor, Mehmet Ekici'ye karÅŸÄ±lÄ±k tecrübeli oyuncuyu istemiÅŸ, ancak FaslÄ± golcü gitmeyi kabul etmemiÅŸti. Yönetim de bunun üzerine gerekçe göstermeden 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Aatif çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takÄ±mdan ayrÄ± bir ÅŸekilde DereaÄŸzÄ±'nda sürdürürken, yine sürpriz bir kararla Antalya kampÄ±na davet edilmiÅŸti. Fanatik'in haberine göre, kampta Aatif ile Dick Advocaat arasÄ±nda bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirildi.

"KATKI YAPMANI BEKLÄ°YORUM"

HollandalÄ± teknik adamÄ±n oyuncusuyla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Senin ayrÄ±lmama kararÄ±na saygÄ± duyuyorum. Kadro dÄ±ÅŸÄ± kalmanÄ±n nedeni ben deÄŸildim. Bu kararÄ± ben almadÄ±m. ArtÄ±k bunlar geride kaldÄ±. Bu takÄ±mÄ±n parçasÄ±sÄ±n ve sezonun kalan bölümünde senden önemli katkÄ±lar bekliyorum" dediÄŸi öÄŸrenildi. Advocaat, önceki günkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da Aatif'Ä±n sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndakinin aksine, ikinci bölümünde Avrupa kadrosuna dahil edileceÄŸinin sinyalini vermiÅŸti.

"OYNAMAMAYI SORUN ETMEM"

YapÄ±lan görüÅŸmede yÄ±ldÄ±z futbolcunun ise hocasÄ±na, "Ben Fenerbahçe'de mutluyum. FormayÄ± kapmak için elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Maçlarda ne kadar süre alacaÄŸÄ±m önemli deÄŸil. Bunu sorun etmem. Tek beklentim, formda olduÄŸum dönemde daha çok ÅŸans bulmak" dediÄŸi kaydedildi.

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