Arabistan turu Galatasaray'a 5 milyon euro'luk daha katkÄ± saÄŸladÄ±

Galatasaray, Arabistan'a giderek El Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynamÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§ sayesinde kulÃ¼be para saÄŸlayan takÄ±m, sponsporluk anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

Hem teknik heyetin hem de futbolcularÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, Suudi Arabistan'da El Ä°ttifak takÄ±mÄ±yla hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayan Galatasaray'Ä±n bu seyahatinin sebebi ortaya çÄ±ktÄ±. Kulübe yakÄ±n kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, baÅŸkan Dursun Özbek kaynak yaratmak için doÄŸu ülkelerine açÄ±lmayÄ± hedefliyor.Bu doÄŸrultuda daha önce yapÄ±lan giriÅŸimlerin ardÄ±ndan, Suudi Arabistan ziyaretiyle de hedeflenen sponsorluk anlaÅŸmalarÄ±ndan birinin saÄŸlama alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

BEKLENEN RAKAM 5 MÄ°LYON EURO

Arap temsilcilerin de önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelmesi ve Galatasaray Yönetimi'yle detaylarÄ± konuÅŸmasÄ± bekleniyor. Hedeflenen rakam ise yaklaÅŸÄ±k 5 milyon Euro. Büyük ihtimalle bu para gelecek sezondan itibaren alÄ±nacak forma göÄŸüs reklamÄ±yla netleÅŸtirilecek. Özbek'in bir sonraki hedefinin ise Çin pazarÄ± olduÄŸu belirtiliyor.