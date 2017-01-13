Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 12:05

Avrupa'nÄ±n en fazla stadyum inÅŸa eden Ã¼lkesi TÃ¼rkiye oldu


2007'den bu yana Avrupa'da en Ã§ok stadyum inÅŸa eden Ã¼lkenin TÃ¼rkiye olduÄŸu belirlendi.

Yeni stadyum projelerine devam eden ve bu hafta Gaziantep'te yeni futbol stadyumunu açacak olan Türkiye, UEFA'nÄ±n yeni açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± raporuna göre 2007'den bu yana Avrupa'da en çok stat inÅŸa edilen ülke durumunda. Dünyada ise ABD sonrasÄ± ikinci sÄ±rada bulunuyor.

140 GÜNDE 1 AÇILIÅž

Son 10 yÄ±lda 18 stadyum inÅŸa eden Türkiye, neredeyse 140 günde bir yeni stadyum açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. Türkiye'yi 14'er futbol stadyumu inÅŸa eden Polonya ve Rusya takip ederken, listede Almanya 8, Ä°ngiltere 6, Macaristan ve Fransa da 5'er yeni stadyumla bu ülkeleri takip ediyor. Eski usul stadyumlarda olmayan çevreci stadyum projeleri ise yeni futbol stadyumlarÄ±na yavaÅŸ yavaÅŸ entegre edilirken, Sivas'a yapÄ±lan Yeni 4 Eylül Stadyumu Türkiye'nin en çevreci stadyumu durumunda. Öte yandan iklimi uygun olan yeni stadyumlar için de güneÅŸ enerji panellerinin kurulumu projelerinin çalÄ±ÅŸmasÄ± da sürmekte.

GAZÄ°ANTEP'TE STAT COÅžKUSU

Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 120 milyon liralÄ±k harcamayla yaptÄ±rÄ±lan Gaziantep'in yeni stadÄ± Gaziantep-Antalya maçÄ±yla hizmete giriyor. Pazar günü oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdüren kÄ±rmÄ±zÄ±- siyahlÄ± takÄ±mda yönetim, maça gelen tüm taraftarlara forma hediye edecek. Biletleri 1 liradan satÄ±lacak maç öncesi gösteriler düzenlenecek. StadÄ±n ismi ise henüz açÄ±klanmadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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