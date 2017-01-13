Zlatan Ibrahimovic o ligin aralÄ±k ayÄ±nÄ±n futbolcusu seÃ§ildi

Manchester United formasÄ± giyen yÄ±ldÄ±z oyuncu Zlatan Ibrahimovic "aralÄ±k ayÄ±nÄ±n" en iyi futbolcusu oldu.

Premier Lig'de ayÄ±n futbolcusu ve golü ödülleri Manchester UnitedlÄ± futbolculara gitti. AralÄ±k ayÄ±nda Manchester ekibiyle ligde 6 maça çÄ±kan 35 yaÅŸÄ±ndaki Ibrahimovic, hiç kaybetmedikleri bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 5 gol ve 3 asistlik performansÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ±n skor yüküne katkÄ±da bulundu. Manchester United'da sezon baÅŸÄ±ndan bu yana performansÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan Ermeni orta saha oyuncusu Mkhitaryan'Ä± "akrep vuruÅŸuyla" attÄ±ÄŸÄ± gol, AralÄ±k ayÄ±nÄ±n en iyisi seçildi. 27 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, Sunderland ile oynadÄ±klarÄ± ve 3-1 kazandÄ±klarÄ± maçÄ±n 86. dakikasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±n son golünü ÅŸÄ±k bir vuruÅŸla kaydetmiÅŸti.