Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 18:34

YayÄ±nlanan o mesaj Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± derde soktu


FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n resmi sitesinden yayÄ±nlanan mesajÄ±n sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle TFF, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Fenerbahçe Kulübü ile sarÄ±-lacivertli kulübün baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, sarÄ±-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayÄ±nlanan sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.

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