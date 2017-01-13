Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 18:45

Galatasaray kafilesi Konya'da coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

galatasaray

SÃ¼per Toto SÃ¼per Ligin ikinci yarÄ± ilk mÃ¼cadelesinde Konyaspor ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray ilde bÃ¼yÃ¼k coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda Konyaspor ile yapacaÄŸÄ± maç için Konya'ya geldi.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak olan Galatasaray, bugün Florya Metin Oktay tesislerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan özel uçakla Konya'ya geldi. Saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Konya HavaalanÄ±na gelen Galatasaray kafilesini coÅŸkulu bir taraftar grubu karÅŸÄ±ladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile daha sonra takÄ±m otobüsüyle konaklayacaÄŸÄ± otele hareket etti. Konya BüyükÅŸehir Belediye Stadyumu'nda yarÄ±n saat 19.00'da baÅŸlayacak mücadele için Galatasaray'Ä±n kamp kadrosunda ÅŸu oyuncular yer alÄ±yor:

"Fernando Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Selçuk Ä°nan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Åžen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem ÇalÄ±ÅŸkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Birhan Vatansever"

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