Trabzonspor ikinci yarÄ±ya galip baÅŸladÄ±

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 17. haftasÄ±nda Bursaspor evinde aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Trabzonspor'a 2-1'lik skorla maÄŸlup oldu
Bursaspor Trabzonspor mücadelesinin önemli anlarÄ±:
5. dakikada Batalla'nÄ±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta penaltÄ± noktasÄ± üzerinden kafayÄ± vuran ErtuÄŸrul'un ÅŸutu üstten auta gitti.
12. dakikada Olcay'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± taç ataÅŸÄ±nda ceza sahasÄ± içerisinde oluÅŸan karambolde topla buluÅŸan Yusuf YazÄ±cÄ± meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu. 0-1
28. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda ön direkte kafayÄ± vuran UÄŸur Demirok, toplu filelerle buluÅŸturdu. 0-2
40. dakikada Merter'in pasÄ±yla kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Kubilay'Ä±n ÅŸutunu Onur kurtardÄ±. Dönen topu iyi takip eden genç futbolcu, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu. 1-2
Maçtan dakikalar (Ä°kinci yarÄ±)
48. dakikada Trabzonsporlu Dame N'Doye, Erdem'e yaptÄ±ÄŸÄ± faul gerekçesiyle ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gördü.
50. dakikada Jorquera'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Kubilay topu penaltÄ± noktasÄ±na indirdi. ErtuÄŸrul'un kafa vuruÅŸu direÄŸin hemen yanÄ±ndan auta çÄ±ktÄ±.
68. dakikada Batalla'nÄ±n içeriye gönderdiÄŸi topta Jorquera'nÄ±n kafa vuruÅŸunu Onur son anda kornere çeldi.
78. dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n geri pasÄ±nda kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Batalla'nÄ±n ÅŸutunu Onur kurtardÄ±.
80. dakikada rakip takÄ±mÄ±n kontra ataÄŸÄ±nda Onazi'nin pasÄ±yla kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Olcay'Ä±n ÅŸutu yandan auta çÄ±ktÄ±.
90. dakikada Yusuf'un pasÄ±nda kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Aytaç'Ä±n ÅŸutunu Harun kurtardÄ±.