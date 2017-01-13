Ana Sayfa | SPOR 13/01/2017 23:09

Messi ile ilgili konuÅŸan yÃ¶neticinin gÃ¶revine son verildi

messi

Arjantinli yÄ±ldÄ±z oyuncu Lionel Messi hakkÄ±nda kura Ã§ekimi sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan Gratacos'un gÃ¶revine son verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Barcelona Kulübünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, RFEF'in binasÄ±nda yapÄ±lan Ä°spanya Kral KupasÄ± çeyrek final kura çekimi sonrasÄ±nda Gratacos'un bir televizyon kanalÄ±na demeç vermesi nedeniyle görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°spanyol temsilcisi, Gratacos'un söz konusu demeçte kulüple baÄŸdaÅŸmayan, kiÅŸisel görüÅŸlerini söylediÄŸini vurguladÄ±. AyrÄ±ca, Gratacos'un görevden alÄ±nma kararÄ±nÄ± veren Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler'in bundan sonra RFEF ile iliÅŸkilerden de sorumlu olacaÄŸÄ± kaydedildi.

Kral KupasÄ± çeyrek final kura çekiminin ardÄ±ndan bir televizyon kanalÄ±na açÄ±klama yapan Gratacos, BarcelonalÄ± futbolcu Lionel Messi hakkÄ±ndaki bir soruya "Messi, takÄ±mÄ±n en önemli futbolcusu ama sadece o yok. Tüm takÄ±m önemli. Neymar, Iniesta, Suarez veya Pique olmasa Messi bu kadar büyük olmazdÄ±." cevabÄ±nÄ± vermiÅŸti.

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