â€˜FenerbahÃ§eâ€™ye gitmek istiyorumâ€™ diyen Mehmet Ekici kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bordo mavili ekibin oyuncusu Mehmet Ekici â€˜FenerbahÃ§eâ€™ye gitmek istiyorumâ€™ deyince kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Bordo mavili yönetime takÄ±mdan ayrÄ±lmak istediÄŸini bildiren ve transferde adÄ± BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe kulüpleriyle anÄ±lan Mehmet Ekici, Bursaspor maçÄ± öncesi, ‘Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ ÅŸeklinde basÄ±nda çÄ±kan açÄ±klamalarÄ± nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.BaÅŸkan Muharrem Usta’nÄ±n yönetim kurulu ile bir toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve kulüpten habersiz yapÄ±lan açÄ±klamalar nedeniyle kadro dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MaçÄ±n ardÄ±ndan 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Trabzonspor kafilesinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul’a giderek burada baÅŸkan Muharrem Usta ile görüÅŸeceÄŸi öÄŸrenildi. YapÄ±lacak bu görüÅŸmenin ardÄ±ndan ise Ekici’nin durumu netlik kazanacak.