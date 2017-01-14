Jose Sosa FenerbahÃ§e'ye mi geliyor

FenerbahÃ§e'de orta sahayÄ± gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken gÃ¶zler Jose Sosa'ya Ã§evrildi

Fenerbahçe orta sahaya bir hücumcu oyuncu transferi yapmak için ÅŸartlarÄ± zorluyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile anlaÅŸan SarÄ± lacivertliler BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da devreye girmesi üzerine bu transferi bitiremedi.Ancak Ekici'nin Fenerbahçe formasÄ± giymek istediÄŸini açÄ±klamasÄ± üzerine SarÄ± lacivertliler durumun netleÅŸmesini bekliyor. Zira yönetim, Bordo mavililerin devre arasÄ±nda teklifi kabul etmemesi halinde Ekici'yi sezon sonunda kadroya katmak istiyor.Bursaspor maçÄ±nÄ±n kadrosuna alÄ±nmayan Mehmet Ekici'nin ise BaÅŸkan Muharrem Usta ile görüÅŸmesi ve konuyla ilgili çözüm aranmasÄ± bekleniyor.Fenerbahçe Ekici'den baÄŸÄ±msÄ±z olarak, daha önce gündemine getirdiÄŸi ancak ikna edemediÄŸi MilanlÄ± Jose Sosa ile yeniden temasa geçiyor. SarÄ± lacivertliler futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.SarÄ± lacivertli yönetim ayrÄ±ca Güney Amerika'daki transfer arayÄ±ÅŸÄ±na da devam ediyor.Teknik direktör Dick Advocaat, Antalya kampÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.