Ana Sayfa | SPOR 14/01/2017 12:26

Atiker Konyaspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Atiker Konyaspor Galatasaray

SÃ¼per Lig'in ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ilk mÃ¼cadelesinde Galatasaray Atiker Konyaspor deplasmanÄ±na konuk oluyor

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, bu akÅŸam yapÄ±lacak maçla lig tarihinde 31. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 30 lig maçÄ±ndan 23'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandÄ±, 5 karÅŸÄ±laÅŸma da berabere sonuçlandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 63 golüne, yeÅŸil-beyazlÄ±lar 17 golle yanÄ±t verebildi. Geçen sezon Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip geldi, Ä°stanbul'daki müsabaka golsüz sona erdi.

Atiker Konyaspor Galatasaray maçÄ± saat kaçta hangi kanalda, ÅŸifreli mi?

Atiker Konyaspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele LÄ°G TV'nin deÄŸiÅŸen ismi ile beIN Sport 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak. 

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