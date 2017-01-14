Ana Sayfa | SPOR 14/01/2017 15:14

FenerbahÃ§eli Simon Kjaer Adanaspor maÃ§Ä±nda oynayacak mÄ±

Simon Kjaer

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Adanaspor ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'de Simon Kjaer'in karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyip giymeyeceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda evinde Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in Adanaspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyip giymeyeceÄŸi maç saati belli olacak.Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda yarÄ±n evinde Adanaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan Fenerbahçe'de eksikler can sÄ±kÄ±yor. Moussa Sow'un Afrika KupasÄ±'na gitmesinin ardÄ±ndan bir kötü haber de Simon Kjaer'den geldi. DanimarkalÄ± futbolcunun dünkü antrenmana saÄŸ ön üst adalesinde aÄŸrÄ± olduÄŸu için katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BaÅŸarÄ±lÄ± savunma oyuncusunun tedavisine devam edildiÄŸi, Adanaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda saÄŸlÄ±k heyetinin raporuna göre forma giyip giymeyeceÄŸi netleÅŸecek.

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