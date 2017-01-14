Ana Sayfa | SPOR 14/01/2017 16:33

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Emenike tepkisi SÄ±kÄ±ldÄ±m gÃ¶nderin gitsin


FenerbahÃ§e'nin baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netime resti Ã§ekti: "Ä°ster kiralÄ±k ister bonservisiyle. Emenike'den sÄ±kÄ±ldÄ±m, gÃ¶nderin gitsin"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarÄ±sÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ± da devam ediyor. TakÄ±mda düÅŸünülmeyen isimlerden biri olan Emmanuel Emenike'nin geleceÄŸi merak ediliyor. BaÅŸkan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n golcü oyuncu hakkÄ±nda yönetime talimat verdiÄŸi belirtildi.

EMENÄ°KE'DEN KOLAYLIK Ä°STEDÄ°

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m bazÄ± tekliflerin olduÄŸu NijeryalÄ± golcü Emmanuel Emenike'yi isteyen kulübe kolaylÄ±k saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve bu ÅŸekilde kulübün önemli bir mali yükten kurtulmasÄ±nÄ± istedi.

"SIKILDIM"

Yönetime ve menajerlere talimet veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°ster kiralÄ±k ister bonservisiyle. Bu iÅŸi fazla uzatmayÄ±n. ArtÄ±k sÄ±kÄ±ldÄ±m, gönderin gitsin." talimatÄ±nÄ± verdi. Fenerbahçe'de kadro dÄ±ÅŸÄ± kalan Emmanuel Emenike, bu sezon 20 maçta 7 gol attÄ± ve 4 asist yaptÄ±.

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