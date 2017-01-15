Konyasporlu taraftarlarÄ± hakem Mete Kalkavan'a bÃ¶yle tezahÃ¼rat etti

DÃ¼n akÅŸam oynanan Galatasaray-Konyaspor maÃ§Ä±nda taraftarlar Mete Kalkavan'a "Mete gol gol gol" tezahÃ¼ratÄ±nda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸan Atiker Konyaspor, mücadelenin 71. dakikasÄ±nda 10 kiÅŸi kaldÄ±. Ali ÇamdalÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± faulden sonra sarÄ± kart görürken, hakem Mete Kalkavan'a yaptÄ±ÄŸÄ± itirazdan dolayÄ± ikinci sarÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±na gönderildi. Bu pozisyondan sonra Konyasporlu taraftarlar hakem Mete Kalkavan'i hedef aldÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ± tribünler, Kalkavan için 'Mete gol gol gol' tezahüratÄ±nda bulundu.