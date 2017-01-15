Konyasporlu taraftarlarÄ± hakem Mete Kalkavan'a bÃ¶yle tezahÃ¼rat etti

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Adanaspor ile mÃ¼cadele edecek olan FenerbahÃ§e'de Simon Kjaer'in karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyip giymeyeceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil