Gaziantepspor bugÃ¼n yeni stadÄ±na kavuÅŸuyor

Antalyaspor ile Gaziantepspor'un karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§ Gaziantep'in yeni stadyumunda oynanacak.

Gaziantepspor Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda bugün Antalyaspor'u konuk edecek. Bu karÅŸÄ±laÅŸma Gaziantepspor'un, yeni stadÄ±nda ilk maçÄ±olarak tarihe geçecek. Gaziantep Arena'da saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Suat ArslanboÄŸa yönetecek.

YENÄ° DÖNEM BAÅžLIYOR

MaçlarÄ±nÄ± 42 yÄ±ldÄ±r Kamil Ocak StadÄ±'nda oynayan Gaziantep ekibi, Antalyaspor maçÄ±yla yeni bir sayfa açacak. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, 120 milyon liraya mal olan 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadÄ±nda ilk kez taraftarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Mücadele beIN Sports1'de yayÄ±nlanacak.