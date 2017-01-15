RÄ±dvan Dilmen Hakemler Ã§ok kÃ¶tÃ¼ lige ara bile verilebilir

Atiker Konyaspor-Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan RÄ±dvan Dilmen, "Anadolu kulÃ¼plerine Allah kolaylÄ±k versin.Hakemler Ã§ok kÃ¶tÃ¼, ikinci yarÄ±da hakem hatalarÄ±nÄ±n daha da fazla olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

NTV Spor'un ünlü yorumcusu RÄ±dvan Dilmen, Atiker Konyaspor-Galatasaray maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± maçÄ± deÄŸerlendiren Dilmen, "Hakemler çok kötü, lige ara bile verilebilir" dedi.Dilmen'in açÄ±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde: - Riekerink'in Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± puan hesaplarÄ± tuttu ve üzerine Konyaspor maçÄ±ndan da galibiyet çÄ±karttÄ±. Galatasaray son 6 maçta 16 puan aldÄ±. Rodrigues Bruma'yla aynÄ± özelliklere sahip bir oyuncu. AçÄ±k alanda etkili bir oyuncu ancak içeride kapanan takÄ±mlara karÅŸÄ± ne yapacaÄŸÄ±na da bakmak lazÄ±m. Galatasaray'Ä±n iki hücum kanadÄ± da hÄ±zlÄ± oyuncular oldu. Rodrigues her iki ayaÄŸÄ±yla da dripling yapabiliyor.

"RODRIGUES DOÄžRU TERCÄ°H"

- Galatasaray Yasin, Bruma ve Podolski olmadan önlem almasÄ± kolay bir takÄ±m oldu. Aykut Kocaman da bunu görerek takÄ±mÄ± öne çÄ±karttÄ± ve Galatasaray'Ä±n tek silahÄ± kontra atak kaldÄ±. Gol de böyle bir atak sonucunda oldu. Riekerink devre arasÄ±nda Rodrigues'i oyuna alarak doÄŸru bir tercih yaptÄ±. Josue takÄ±mÄ±n yavaÅŸ oyuncularÄ±ndan biriydi. Rodrigues'i alÄ±nca takÄ±m hÄ±zlandÄ±.- Bugün Galatasaray'Ä±n en iyi oyuncusu De Jong'tu. Sert, sÄ±kÄ± bir oyun sergiledi. De Jong oynamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri orta sahada fark yarattÄ±. Galatasaray'Ä±n Rodrigues gibi oyuncularÄ± bulan iyi bir scout ekibi var. Çok çalÄ±ÅŸkanlar ve genelde iyi oyuncu buluyorlar. Mesela Riekerink'in Rodrigues'i tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. Rodrigues'i scout ekibi aldÄ±rdÄ±. Sabri ikinci yarÄ± müthiÅŸ oynadÄ±. Sabri önde daha rahat. Savunmada sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.

"GALATASARAY SANTRFOR ALMALI"

- Galatasaray mutlaka Bruma ve Rodrigues'e uyum saÄŸlayabilecek bir santrfor almalÄ±. EÄŸer böyle bir transfer gerçekleÅŸirse Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ± artar. ÖrneÄŸin, Burak YÄ±lmaz olsaydÄ± Galatasaray'Ä±n ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ± daha fazla olurdu. Galatasaray'Ä±n takÄ±m savunmasÄ±nÄ±n arÄ±za yapmamasÄ± mümkün deÄŸil. Galatasaray'Ä±n bugün gol yememesinin nedeni savunma deÄŸil, rakibin beceriksizliÄŸi.

- Galatasaray'Ä±n öndeki 3'lüsü Sneijder, Bruma ve Rodrigues'in performansÄ± takÄ±m savunmasÄ±nÄ± etkileyecektir. Bu yüzden Tolga'nÄ±n dönmesi önemli. Tolga öne geçilen maçlarda kullanÄ±lacaktÄ±r. Riekerink'in Hakan-Semih tandemini bozmamasÄ± doÄŸru. Milli futbolcu olmasÄ±na raÄŸmen Ahmet ÇalÄ±k'a hemen formayÄ± vermedi.

"HAKEMLER ÇOK KÖTÜ, LÄ°GE ARA BÄ°LE VERÄ°LEBÄ°LÄ°R

- Anadolu kulüplerine Allah kolaylÄ±k versin. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda Kulüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±'nÄ±n takÄ±mÄ± ve üç büyükler ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda. Hakemler çok kötü, ikinci yarÄ±da hakem hatalarÄ±nÄ±n daha da fazla olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum, hatta lige ara bile verilebilir ama inÅŸallah yanÄ±lÄ±rÄ±m.

- Riekerink'in yetersiz olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ä°ki ay içinde Yasin iki kere kadro dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ± ve bir tane açÄ±klama yapmadÄ±. Oyuncu, yönetim kararÄ±yla kadro dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±yorsa hocanÄ±n bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yok demektir. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda Galatasaray'Ä±n en fazla penaltÄ± atan takÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Çünkü Bruma ve Rodrigues hÄ±zlÄ± oyuncular.

KARTLAR YANLIÅžTI

- Bugün Ali ÇamdalÄ±'nÄ±n gördüÄŸü ilk sarÄ± kart yanlÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci sarÄ± kart da yanlÄ±ÅŸ hatta. EÄŸer Ali, hakeme korkak dediyse direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart göstermesi lazÄ±mdÄ±. Hatta kÄ±rmÄ±zÄ± karta neden olan pozisyonda faul bile yok. Sneijder, Galatasaray'da deÄŸil de Kayserispor'da falan oynasaydÄ± bugün kÄ±rmÄ±zÄ± kart görürdü. Maalesef küçük takÄ±mlara daha rahat kart gösteriliyor. Büyük takÄ±mlara o kadar kolay kart çÄ±kmÄ±yor.