Ana Sayfa | SPOR 15/01/2017 11:42

Gaziantepspor Antalyaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri


Gaziantepspor Arena'da oynanacak Gaziantepspor-Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±.

Süper Lig’de 17. hafta maçÄ±nda Antalyaspor ile Gaziantepspor bugün saat 16:30’da, Antalya’da karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son maçÄ±nda iki takÄ±mÄ±n muhtemel 11’i ÅŸöyle;

Antalyaspor : Mbolhi, RÄ±dvan, Diego, Lokman, Cihco, Celustka, Makoun, Guilherme, SakÄ±b, Mbilla, Eto’o

Gaziantespor : Karcemarskas, Elyasa, Ä°smail, Muhammet, Chibuke, Larson, OÄŸuzhan, Orkan, Mustafa, BarÄ±ÅŸ, Oliveira

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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