Gaziantepspor Antalyaspor maÃ§Ä± muhtemel 11'leri

Gaziantepspor Arena'da oynanacak Gaziantepspor-Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n muhtemel 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±.
Süper Lig’de 17. hafta maçÄ±nda Antalyaspor ile Gaziantepspor bugün saat 16:30’da, Antalya’da karÅŸÄ±laÅŸacak.
Ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son maçÄ±nda iki takÄ±mÄ±n muhtemel 11’i ÅŸöyle;
Antalyaspor : Mbolhi, RÄ±dvan, Diego, Lokman, Cihco, Celustka, Makoun, Guilherme, SakÄ±b, Mbilla, Eto’o
Gaziantespor : Karcemarskas, Elyasa, Ä°smail, Muhammet, Chibuke, Larson, OÄŸuzhan, Orkan, Mustafa, BarÄ±ÅŸ, Oliveira