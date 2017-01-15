Trabzonspor AraplarÄ±n Messi'si Omar Abdulrahman iÃ§in nabÄ±z yokladÄ±

Trabzonspor sezon arasÄ± transferlerini tamamlamaya devam ediyor. Bordo mavililerin istediÄŸi Omar Abdulrahman'a menajerler arayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla teklif gÃ¶nderildi.

Transferin hÄ±zlÄ± takÄ±mÄ± Trabzon, Sefa YÄ±lmaz ve Muhammet Demir'i Gaziantep'e kiralamÄ±ÅŸ, Güray Vural'Ä± da bonservisiyle Kayserispor'a vermiÅŸti. Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Åžahan'Ä± da renklerine baÄŸlayan Bordo-Mavililer'de forvet harekatÄ± tüm hÄ±zÄ±yla sürüyor.Hugo Rodallega için Akhisar'la Mustafa Yumlu artÄ± 450 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸan Trabzonspor, KolombiyalÄ± forvete Çin'den gelen cazip teklifler sonrasÄ± B planÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±.Karadeniz ekibinin Rodallega'nÄ±n olmamasÄ± durumunda Espanyol'un forveti Felipe Caicedo için Ä°spanya ekibinin kapÄ±sÄ±nÄ± çalacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor'un ilk görüÅŸmeden olumlu sonuç aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

"ARAPLARIN MESSI'SÄ°" Ä°ÇÄ°N NABIZ YOKLANDI

Bu arada Mehmet Ekici'yi gözden çÄ±karan Trabzonspor, Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n umut veren performansÄ±na raÄŸmen orta sahaya tecrübeli bir isim arÄ±yor FÄ±rtÄ±na'nÄ±n, Al-Ain'de oynayan ve "AraplarÄ±n Messi'si" olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla nabÄ±z yokladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atÄ±p 35 de asist yapan 26 yaÅŸÄ±ndaki 10 numara geçtiÄŸimiz günlerde artÄ±k Avrupa'da futbol oynamak istediÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.