BeÅŸiktaÅŸ sahaya hiÃ§ Ã§Ä±kmayan yeni transferini Anderlecht'e kiralayacak

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Rijeka'dan transfer ettiÄŸi Mitrovic'in kiralanmasÄ± iÃ§in Anderlecht ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi, Rijeka'dan 4.2 milyon euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer edilen 23 yaÅŸÄ±ndaki HÄ±rvat stoperin yarÄ±m sezonluÄŸuna kiralanmasÄ± düÅŸüncesini masaya yatÄ±rdÄ±. Mitrovic kiralÄ±k gönderilirse Ersan Gülüm'le sözleÅŸme yapÄ±lacak. Siyah-beyazlÄ±lar, HÄ±rvat ekibi Rijeka'dan 4.2 milyon Euro bonservis karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer edilen 23 yaÅŸÄ±ndaki Matej Mitrovic'in sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda kiralÄ±k gönderilmesi düÅŸüncesini tartÄ±ÅŸmaya açtÄ±. Milliyet Gazetesinin haberine göre önceki gün mali durum ve teknik konularda bir durum deÄŸerlendirmesi yapan siyah-beyazlÄ± yönetimden bazÄ± üyelerin, "Mitrovic zaten ÅŸu aÅŸamada kadroda alternatif olarak deÄŸerlendirilir. Marcelo-Tosic ikilisi bozulmaz. Ersan Gülüm ile sözleÅŸme imzalarsak gelecek sezona hazÄ±r olmasÄ± için Mitrovic'i kiralÄ±k verebiliriz" teklifini yaptÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

RHODOLFO KALMAK Ä°STÄ°YOR

Rhodolfo'nun takÄ±mdan ayrÄ±lmak istememesi nedeniyle bu seçeneÄŸi gündemine alan Kartal'da, Mitrovic konusuyla bizzat BaÅŸkan Fikret Orman ilgilenecek. Siyah-beyazlÄ± takÄ±ma gelmeden önce Anderlecht'in de gündemine olan HÄ±rvat stoper için Belçika kulübüyle masaya oturulacak. Siyah-beyazlÄ±lar, bu oyuncunun kiralÄ±k gönderilmesi durumunda Ersan Gülüm'e sözleÅŸme imzalatacak.

SOBOL KÄ°RALANACAK

Transferde sürekli plan deÄŸiÅŸtiren BeÅŸiktaÅŸ Yönetimi, gözden çÄ±karÄ±lan Rhodolfo'nun gönderilmesi durumunda bu kez sol bek adaylarÄ±ndan Sobol'u kiralayacak. Bu hamlelerde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±lmasÄ± halinde siyah-beyazlÄ±lar son olarak golcü kiralamayÄ± gündemine alacak. UkraynalÄ± forvet Budkivsky'yi bir süredir listenin ilk sÄ±rasÄ±nda tutan yönetim, alternatif isimlerle de pazarlÄ±klara devam edecek.