Samed YeÅŸil Yunanistan takÄ±mÄ± Panionios'la anlaÅŸtÄ±

Luzern'de forma giyen Samed YeÅŸil, Yunan ekibi Panionios'ta oynayacak.
AdÄ± sÄ±k sÄ±k Türk takÄ±mlarÄ±yla anÄ±lan Samed YeÅŸil, Yunanistan Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Panionios'la prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±.Son olarak Ä°sviçre takÄ±mlarÄ±ndan Luzern'de forma giyen Samed YeÅŸil, Liverpool'la sözleÅŸmesi sona erdikten sonra boÅŸta kalmÄ±ÅŸtÄ±. 22 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± talihsiz sakatlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan Yunan ekibi Panionios'la anlaÅŸtÄ±. Almanya alt yaÅŸ kategorilerinde forma giyen Türk futbolcu özellikle 17 yaÅŸ altÄ± takÄ±mÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 22 maçta attÄ±ÄŸÄ± 20 golle dikkati çekmiÅŸti.