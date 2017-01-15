Sinan Engin Eto'o'ya isyan etti Herkese mavi boncuk daÄŸÄ±ttÄ±

Sinan Engin, Eto'o iÃ§in takÄ±mlara mavi boncuk daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Koca koca takÄ±mlarÄ± birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor" dedi.

Ara transfer döneminde en çok konuÅŸulan isimlerin baÅŸÄ±nda gelen ve BeÅŸiktaÅŸ ile Antalyaspor kulüpleri arasÄ±nda gerginliÄŸe sebep olan Samuel Eto'o konusunda Sinan Engin, Kamerunlu golcüye oldukça tepki gösterdi.Beyaz Futbol'da Eto'o transferiyle ilgili gerçekleri açÄ±klayacaÄŸÄ±m diyen Sinan Engin'in canlÄ± yayÄ±ndaki iddialarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"HERKESE MAVÄ° BONCUK DAÄžITTI"

"Mavi Boncuk Eto'o diyorum. Herkese daÄŸÄ±ttÄ± çünkü. BakÄ±n anlatayÄ±m. "Eto'o, 2-3 kulübe haber gönderiyor. BaÅŸta BeÅŸiktaÅŸ olmak üzere. Siz karÄ±ÅŸmayÄ±n, ben halledeceÄŸim diyor. Antalyaspor kulüp baÅŸkanÄ± da söz vermiÅŸ. Ä°yi bir teklif verirse olur. Eto'o BeÅŸiktaÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda 2-3 takÄ±ma da size geleceÄŸim demiÅŸ. AmacÄ± kendi parasÄ±nÄ± yükseltmek. Bu kadar paran var, dünya yÄ±ldÄ±zÄ±sÄ±n. Ne gerek var koca koca takÄ±mlarÄ± birbirine düÅŸürüyorsun. Sonra ben RÄ±za ÇalÄ±mbay ile telefonda konuÅŸtum. Kerim Frei kabul etmedi, dedi. Eto'o kulüplerle oynadÄ±, herkese mavi boncuk daÄŸÄ±ttÄ±. Sonra Antalyaspor baÅŸkanÄ±na diyor ki, benim paramÄ± yükselt. AmacÄ± o."

AHMET ÇAKAR'DAN ETO'O TEPKÄ°SÄ°: Ä°FLASIN BELGESÄ°

Ahmet Çakar ise Eto'o ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki transfer süreciyle alakalÄ± olarak da çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalar yaptÄ±."Eto'o'nun hikayesi Türk futbolu adÄ±na utanç verici. Kelimenin tam anlamÄ±yla utanç verici ve iflasÄ±n belgesi gibidir. Bu transferde çok ciddi yanlÄ±ÅŸlÄ±klar silsilesi izledik. 36 yaÅŸÄ±na girmiÅŸ bir adamÄ±n transferi için Antalyaspor'un kapÄ±sÄ±nda yatmak BeÅŸiktaÅŸ gibi bir kulübe yakÄ±ÅŸmaz. Antalyaspor BaÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk'ün yaptÄ±ÄŸÄ± ise tam bir nezaketsizlik. Madem Eto'o'yu vermeyeceksiniz, bunu o an için misafiriniz olan Fikret Orman ve Åženol GüneÅŸ'in de bulunduÄŸu bir açÄ±lÄ±ÅŸta niye açÄ±klÄ±yorsunuz? Sonuç olarak nereden bakarsanÄ±z bakÄ±n Türk futbolunda böyle bir tablo olduÄŸu için ÅŸahsen ben üzülüyorum.