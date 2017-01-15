Gaziantep Arena'ya gÃ¶sterilen talep bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±

Gaziantepspor'un 35 bin 574 seyirci kapasiteli yeni stadyumunda bugÃ¼n Antalyaspor ile oynanan maÃ§ta, ilk karÅŸÄ±laÅŸmaya raÄŸmen sadece 7 bin seyirci olmasÄ± kulÃ¼bÃ¼ hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±.

Gaziantep'te 120 milyon liraya inÅŸa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumu'ndaki ilk maç, 2 Spor Toto Süper Lig takÄ±mÄ± Gaziantepspor ile Antalyaspor arasÄ±nda oynandÄ±, müsabakayÄ± 7000 seyirci izledi.

YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ° VARDI

Stadyumdaki ilk karÅŸÄ±laÅŸma nedeniyle yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±, taraftar ve araçlar 2 defa arandÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi'nin (TOKÄ°) Beylerbeyi Mahallesi'nde 158 bin 883 metrekarelik alanda yapÄ±mÄ±na 3,5 yÄ±l önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± stat, 120 milyon liraya mal oldu. Gaziantep Stadyumu'nda ilk maç, bugün oynandÄ±. Gaziantepspor'un Kamil Ocak StadÄ±'nda 42 yÄ±l oynadÄ±ÄŸÄ± maçlarÄ±, bugünden itibaren 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadyumu'nda oynanmaya baÅŸlandÄ±. 1363 araç kapasiteli otoparka sahip stattaki ilk karÅŸÄ±laÅŸma öncesi yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. Uzun araç kuyruklarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu stadyum çevresinde özel harekat polislerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu güvenlik güçleri tarafÄ±ndan yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±.Stat çevresine ise olasÄ± gerginliklere karÅŸÄ± TOMA'lar konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Stadyuma gelen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan 2 defa arandÄ±ktan sonra içeriye alÄ±ndÄ±.

Ä°LK MAÇ BÄ°LETÄ° 10 LÄ°RA

Stadyumdaki ilk maç nedeniyle VIP 20, diÄŸer tribünlerin bilet fiyatlarÄ± ise 10 liradan satÄ±ldÄ±. Gaziantepspor yönetiminin aldÄ±ÄŸÄ± kararla 18 yaÅŸ altÄ± taraftarlar ise karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ücretsiz izledi. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izleyen taraftarlara Gaziantepspor formasÄ± hediye edilirken, üst tribünlerin güvenlik nedeniyle kapalÄ± tutulduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Vali Ali Yerlikaya, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 7000 kiÅŸi izledi.

STATTA Ä°LK GOLÜ MBÄ°LLA ATTI

Statta ilk golü maçÄ±n 23'üncü dakikasÄ±nda Antalyasporlu Mbilla kaydederken, tesisin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilerleyen günlerde yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.