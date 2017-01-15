Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Jose Sosa FenerbahÃ§e'nin teklifine ne dedi

Eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Jose Sosa FenerbahÃ§e'nin teklifini kabul etmeyerek, Milan'da yoluna devam etmek istediÄŸini belirtti.

Transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Fenerbahçe'nin eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Jose Sosa için giriÅŸimlerde bulunduÄŸu bildirildi. Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre sarÄ±-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için kulübünün kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±.Hem Milan Kulübü hem de oyuncuyla görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülürken, bunlardan bir sonuç alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. "Sosa Fenerbahçe'ye hayÄ±r dedi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verilen haberlerde, yÄ±ldÄ±z futbolcunun Türk ekibinin teklifini geri çevirdiÄŸi çünkü Milan'da yola devam etmek istediÄŸini ortaya koyduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

TAKIMDA KALMAK Ä°STÄ°YOR

Orta sahada artÄ±k lider bir görev üstlendiÄŸine dikkat çekilen Sosa'nÄ±n, önümüzdeki süreçte daha istikrarlÄ± bir ÅŸekilde forma giyeceÄŸini hesaplayarak, takÄ±mda kalma yönünde tercihte bulunduÄŸu iletildi. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etse iki yÄ±l için 5 milyon Euro'luk garanti ücreti alacaÄŸÄ± öne sürüldü.

ÇÄ°N'DEN 2 KULÜP Ä°STEDÄ°

UzakdoÄŸu'dan iki kulübün de kendisinin kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±ÄŸÄ±, Milan'a yakÄ±n kaynaklarca dile getirildi. Buna göre Hebei China Fortune ve Beijing Guoan, bonservisi 10 milyondan Milan'Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± çaldÄ±. Futbolcunun menajeri Favio Bilardo'nun bunlarÄ± masaya yatÄ±rmak üzere kulüple görüÅŸeceÄŸi belirtilse de, Jose Sosa'nÄ±n niyetinin takÄ±mda kalmak olduÄŸu vurgulandÄ±.