FenerbahÃ§e Adanaspor maÃ§ sonucu 2-2

ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Adanaspor ile FenerbahÃ§e berabere kaldÄ±. FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesi 2 puanÄ± kaybetti.

Fenerbahçe, 2017'nin ilk maçÄ±nda Adanaspor ile 2-2 berabere kaldÄ±. Fenerbahçe böylece BaÅŸakÅŸehir maçÄ± öncesinde çok önemli 2 puan kaybetti. KarÅŸÄ±laÅŸmaya Adanaspor tehlikeli bir atakla baÅŸladÄ±. 6. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Adanaspor ataÄŸÄ±nda Magaye'nin pasÄ±yla ceza sahasÄ± içi sol çaprazda kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Cem Özdemir'in ÅŸutunda, Volkan Demirel üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 17. dakikada Fernandao'nun kaleciden dönen topunu tamamlamak isteyen Josef, Didi'yle girdiÄŸi mücadelede yerde kaldÄ±. SarÄ± lacivertliler penaltÄ± bekledi ama hakem Serkan ÇÄ±nar devam dedi.

MAGAYE TABELAYI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Aatig'in hatalÄ± pasÄ±nÄ± kapan Renan Diniz'in ara pasÄ±yla ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sÄ±yrÄ±ldÄ±ktan sonra topu filelere gönderdi. Bu gol sarÄ± lacivertlilerin sahasÄ±nda uzun süre sonra yediÄŸi ilk gol oldu

MEHMET TOPAL BERABERLÄ°ÄžÄ° GETÄ°RDÄ°

40. dakikada Fenerbahçe, beraberliÄŸi yakaladÄ±. Lens'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Adanaspor savunmasÄ±nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meÅŸin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'Ä±n altÄ±pas gerisinden vuruÅŸunda, top filelerle buluÅŸtu.

RONI ÖNE GEÇÄ°RDÄ°

Fenerbahçe, devreye önce giremek isterken ÅŸok bir gol daha yedi. Sktrel'in kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topta Magaye'nin pasÄ±yla saÄŸ çaprazdan ceza sahasÄ±na giren Roni'nin yerden vuruÅŸunda, top aÄŸlara gitti ve konuk takÄ±m devre arasÄ±na önde girmeyi baÅŸardÄ±.

FERNANDAO'NUN PENALTISI SKORU BELÄ°RLEDÄ°

Ä°kinci devrede Fenerbahçe, baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ± ve rakibinin kendi yarÄ± alanÄ±ndan çÄ±kmasÄ±na izin vermedi. SarÄ± lacivertliler, baskÄ±nÄ±n sonucunda 78. dakikada bir penaltÄ± kazandÄ±. AtÄ±ÅŸÄ± kullanan Fernandao skoru bir kez daha eÅŸitledi. BrezilyalÄ± isim, son 3 lig maçÄ±nda da gol atmÄ±ÅŸ oldu. Kalan bölümde Fenerbahçe baskÄ±sÄ± sonuç vermedi ve sarÄ± lacivertliler, 2017'ye 2-2'lik Adanaspor maçÄ±yla baÅŸladÄ±.