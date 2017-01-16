Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan All-Star'da basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±

Arda Turan'Ä±n Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±p Ã‡in'e gidecek olmasÄ±ndan sonra All-Star'da basketbol oynamasÄ± Ã¼zerine Ä°spanyol basÄ±nÄ± harekete geÃ§irdi. El Nacional gazetesi, Turan'Ä±n basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Arda Turan'Ä±n Basketbol All-Star'da sahaya çÄ±kmasÄ± Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda ses getirdi. YÄ±ldÄ±z futbolcunun bir gün öncesinde Las Palmas'a karÅŸÄ± 90 dakika mücadele ettikten sonra ertesi gün All-Star maçÄ±nda sahaya çÄ±kmasÄ± Ä°spanyol basÄ±nÄ±n da dikkatini çekti.El Nacional: Arda Turan All-Star'da basketbol oynayabilmek için futbolu bÄ±raktÄ± derken oyuncunun az süre aldÄ±ÄŸÄ± buna raÄŸmen iyi performans gösterdiÄŸi yazÄ±ldÄ±.Estadio Deportivo, Arda Turan'Ä±n Las Palmas maçÄ±nda 90 dakika oynadÄ±ktan ertesi gün basketbol All-Star maçÄ±nda sahaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

1 GOL 1 ÜÇLÜK

Sport gazetesi espri yaparak BarcelonalÄ± futbolcunun haftayÄ± 1 gol ve 1 üçlükle kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazarken Arda Turan'Ä±n bu sezon bir kez daha kez hat-trick yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.Mundo Deportivo ise Arda Turan'Ä±n davet edildiÄŸi All-Star organizasyonunun yÄ±ldÄ±zÄ± olduÄŸunu yazdÄ±. Basketbolla içli dÄ±ÅŸlÄ± olan Arda Turan'Ä±n Barcelona'daki evinde bir basketbol sahasÄ± da bulunuyor.