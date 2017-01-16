Fernandao'nun attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ofsayt sayÄ±lmasÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yarattÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Fernandao'nun topu aÄŸlarla buluÅŸturmasÄ±na raÄŸmen hakemin ofsayt olarak saymasÄ± Ã¼zerine sosyal medyada pozisyon tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda Fenerbahçe sahasÄ±nda son sÄ±radaki Adanaspor'u aÄŸÄ±rlarken, 9. dakikada Jose Fernandao ile golü buldu. Jeremain Lens'in asistinde savunmanÄ±n önüne geçen Fernandao için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ± ve Adanaspor kalecisi Itandje da pozisyonu bÄ±raktÄ±. Bu sÄ±rada Fernandao topu aÄŸlara gönderse de hakem golü geçersiz saydÄ±. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada uzun süre bu pozisyonu tartÄ±ÅŸtÄ±