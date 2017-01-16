Ana Sayfa | SPOR 16/01/2017 14:01

Fernandao'nun attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ofsayt sayÄ±lmasÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yarattÄ±


DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Fernandao'nun topu aÄŸlarla buluÅŸturmasÄ±na raÄŸmen hakemin ofsayt olarak saymasÄ± Ã¼zerine sosyal medyada pozisyon tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda Fenerbahçe sahasÄ±nda son sÄ±radaki Adanaspor'u aÄŸÄ±rlarken, 9. dakikada Jose Fernandao ile golü buldu. Jeremain Lens'in asistinde savunmanÄ±n önüne geçen Fernandao için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ± ve Adanaspor kalecisi Itandje da pozisyonu bÄ±raktÄ±. Bu sÄ±rada Fernandao topu aÄŸlara gönderse de hakem golü geçersiz saydÄ±. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada uzun süre bu pozisyonu tartÄ±ÅŸtÄ±

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Ahmet Ã‡akar Neustadter FenerbahÃ§e mutfaÄŸÄ±nda garson bile olmaz dedi

DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmede bulunan Ahmet Ã‡akar, "Neustadter bÄ±rakÄ±n FenerbahÃ§e defansÄ±nda oynamayÄ±, FenerbahÃ§e'nin mutfaÄŸÄ±nda garson bile olamaz" dedi.


Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan All-Star'da basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±

Arda Turan'Ä±n Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±p Ã‡in'e gidecek olmasÄ±ndan sonra All-Star'da basketbol oynamasÄ± Ã¼zerine Ä°spanyol basÄ±nÄ± harekete geÃ§irdi. El Nacional gazetesi, Turan'Ä±n basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.


FenerbahÃ§e Adanaspor maÃ§ sonucu 2-2

ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Adanaspor ile FenerbahÃ§e berabere kaldÄ±. FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesi 2 puanÄ± kaybetti.