Ahmet Ã‡akar Neustadter FenerbahÃ§e mutfaÄŸÄ±nda garson bile olmaz dedi

DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmede bulunan Ahmet Ã‡akar, "Neustadter bÄ±rakÄ±n FenerbahÃ§e defansÄ±nda oynamayÄ±, FenerbahÃ§e'nin mutfaÄŸÄ±nda garson bile olamaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldÄ±. Futbol yazarlarÄ± Fenerbahçe'nin etkisiz oyunu ve hakem performansÄ±na dikkat çekerken en çarpÄ±cÄ± ifadeler eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar'Ä±n yazÄ±sÄ± ÅŸu ÅŸekilde: "Neustadter bÄ±rakÄ±n Fenerbahçe defansÄ±nda oynamayÄ±, Fenerbahçe'nin mutfaÄŸÄ±nda garson bile olamaz. Ä°lk golü atan Adanaspor oldu. DefansÄ±n arkasÄ±na sarkan Magaye, vuracak gibi yapÄ±p Volkan Demirel'i geçip boÅŸ kaleye bÄ±rakÄ±verdi.Bu golden sonra Fenerbahçe baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Golü de buldu ama golden hemen sonra ilk yarÄ±nÄ±n son dakikasÄ±nda yine maÄŸlup duruma düÅŸtü. Ä°lk gole benzer bir pozisyonda bu sefer Adanaspor'un Roni ile ikinci golü geldi.

"SERKAN ÇINAR Ä°ÅžÄ°N PSÄ°KOLOJÄ°SÄ°NÄ° HÄ°Ç BÄ°LMÄ°YOR"

Fenerbahçe ilk yarÄ±da Mehmet Topal'Ä± kaybetti. Sonuçta Fenerbahçe ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda çok ama çok önemli 2 puan kaybetti. Bu kayÄ±pta hakemin rolü var mÄ±ydÄ±? Serkan ÇÄ±nar hakemlik zekasÄ± yönünden sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir arkadaÅŸ. Ä°ÅŸin psikolojisini hiç bilmiyor."