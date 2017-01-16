Ana Sayfa | SPOR 16/01/2017 14:14

Ahmet Ã‡akar Neustadter FenerbahÃ§e mutfaÄŸÄ±nda garson bile olmaz dedi


DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmede bulunan Ahmet Ã‡akar, "Neustadter bÄ±rakÄ±n FenerbahÃ§e defansÄ±nda oynamayÄ±, FenerbahÃ§e'nin mutfaÄŸÄ±nda garson bile olamaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldÄ±. Futbol yazarlarÄ± Fenerbahçe'nin etkisiz oyunu ve hakem performansÄ±na dikkat çekerken en çarpÄ±cÄ± ifadeler eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar'Ä±n yazÄ±sÄ± ÅŸu ÅŸekilde: "Neustadter bÄ±rakÄ±n Fenerbahçe defansÄ±nda oynamayÄ±, Fenerbahçe'nin mutfaÄŸÄ±nda garson bile olamaz. Ä°lk golü atan Adanaspor oldu. DefansÄ±n arkasÄ±na sarkan Magaye, vuracak gibi yapÄ±p Volkan Demirel'i geçip boÅŸ kaleye bÄ±rakÄ±verdi.Bu golden sonra Fenerbahçe baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±. Golü de buldu ama golden hemen sonra ilk yarÄ±nÄ±n son dakikasÄ±nda yine maÄŸlup duruma düÅŸtü. Ä°lk gole benzer bir pozisyonda bu sefer Adanaspor'un Roni ile ikinci golü geldi.

"SERKAN ÇINAR Ä°ÅžÄ°N PSÄ°KOLOJÄ°SÄ°NÄ° HÄ°Ç BÄ°LMÄ°YOR"

Fenerbahçe ilk yarÄ±da Mehmet Topal'Ä± kaybetti. Sonuçta Fenerbahçe ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda çok ama çok önemli 2 puan kaybetti. Bu kayÄ±pta hakemin rolü var mÄ±ydÄ±? Serkan ÇÄ±nar hakemlik zekasÄ± yönünden sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir arkadaÅŸ. Ä°ÅŸin psikolojisini hiç bilmiyor."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Fernandao'nun attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ofsayt sayÄ±lmasÄ± sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yarattÄ±

DÃ¼n akÅŸam oynanan Adanaspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Fernandao'nun topu aÄŸlarla buluÅŸturmasÄ±na raÄŸmen hakemin ofsayt olarak saymasÄ± Ã¼zerine sosyal medyada pozisyon tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.


Ä°spanyol basÄ±nÄ± Arda Turan All-Star'da basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±

Arda Turan'Ä±n Barcelona'dan ayrÄ±lÄ±p Ã‡in'e gidecek olmasÄ±ndan sonra All-Star'da basketbol oynamasÄ± Ã¼zerine Ä°spanyol basÄ±nÄ± harekete geÃ§irdi. El Nacional gazetesi, Turan'Ä±n basketbol oynamak iÃ§in futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.


FenerbahÃ§e Adanaspor maÃ§ sonucu 2-2

ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸlu Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Adanaspor ile FenerbahÃ§e berabere kaldÄ±. FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± Ã¶ncesi 2 puanÄ± kaybetti.