ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼klerle adÄ± anÄ±lan yÄ±ldÄ±z futbolcu ile ilgili flaÅŸ geliÅŸme

AdÄ± FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'la adÄ± anÄ±lan Hollanda Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Arjen Robben kulÃ¼bÃ¼ ile sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Bayern Münih, HollandalÄ± oyuncusu Arjen Robben'in sözleÅŸmesini bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na uzattÄ±.Alman kulübünün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, 32 yaÅŸÄ±ndaki Robben'in sezon sonunda bitecek sözleÅŸmesinin bir yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Bayern Münih'in yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Karl-Heinz Rummenigge, Robben'in oynadÄ±ÄŸÄ± mevkide dünyanÄ±n en iyi futbolcularÄ±ndan biri olduÄŸunu kaydederek, "Robben, 8 yÄ±ldan beri Bayern Münih'te oynuyor ve kulübümüzün önemli parçalarÄ±ndan biri oldu. Bir yÄ±l daha Bayern Münih formasÄ±nÄ± giyeceÄŸinden dolayÄ± mutluyuz." ifadelerini kullandÄ±. Robben ise Bayern Münih'le olan sözleÅŸmesini uzatmasÄ±ndan mutluluk duyduÄŸunu belirterek, takÄ±mÄ±yla ÅŸampiyonluklar kazanmak istediÄŸini kaydetti.

Real Madrid'den 2009'da Alman ekibine transfer olan Robben, Bayern Münih ile UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Süper KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra 5 kez Bundesliga ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayan Robben, 4 defa da Almanya KupasÄ±'nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Tecrübeli futbolcu, Bundesliga'da oynadÄ±ÄŸÄ± 152 maçta 82 gol attÄ±.