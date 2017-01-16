OsmanlÄ±spor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Ligin 17. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, OsmanlÄ±spor deplasmanÄ±na konuk olacak

BeÅŸiktaÅŸ, ligin 17. haftasÄ±nda OsmanlÄ±spor maçÄ± ile ikinci yarÄ±ya merhaba diyecek. Siyah-beyazlÄ±larÄ± Ankara'da zorlu hava ÅŸartlarÄ± bekliyor. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, Ankara deplasmanÄ±na konuk olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmada Ali PalabÄ±yÄ±k düdük çalacak. PalabÄ±yÄ±k'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak.

OsmanlÄ±spor BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

OsmanlÄ±spor BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± bu akÅŸam saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak.beIN Sports kanalÄ±nÄ± eski LÄ°G TV kanal numarasÄ±nda bulabilirsiniz.