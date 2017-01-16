Trabzonspor'da Mehmet Ekici kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Trabzonspor'da sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Mehmet Ekici alÄ±nan karar sonucunda kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Trabzonspor'un internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüÅŸü doÄŸrultusunda, kendisi için oluÅŸturulan yeni antrenman programÄ± dahilinde bireysel çalÄ±ÅŸmalar gerçekleÅŸtirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z." ifadeleri kullandÄ±.2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nÄ±n Werder Bremen takÄ±mÄ±ndan 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katÄ±lan 26 yaÅŸÄ±ndaki orta alan oyuncusuyla 3 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.Bordo-mavili kulüple sezon sonunda bitecek sözleÅŸmesini uzatmayan Mehmet Ekici'nin adÄ±, ara transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve BeÅŸiktaÅŸ ile anÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.