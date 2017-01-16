Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Podolski Japonya'ya mÄ± gidiyor

Galatasaray'Ä±n Alman yÄ±ldÄ±zÄ± Lukas Podolski'nin Japonya'ya transfer olacaÄŸÄ±na dair iddialar ortaya atÄ±ldÄ±

Galatasaray'Ä±n Alman yÄ±ldÄ±zÄ± Lukas Podolski'ye, Japonya'dan transfer teklifi geldiÄŸi ileri sürüldü.Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'nin Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski'nin peÅŸinde olduÄŸu iddia edildi.Japon ekibinin, Podolski için transfer görüÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ± ve 31 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istediÄŸi kaydedildi.Podolski'ye daha önce Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan da talip olmuÅŸtu.