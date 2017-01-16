OsmanlÄ±spor BeÅŸiktaÅŸ 0 2 maÃ§ sonucu

Bu akÅŸam OsmanlÄ±spor Stadyumu'nda oynanan OsmanlÄ±spor- BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± siyah beyazlÄ±larÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sonuÃ§landÄ±.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda OsmanlÄ±spor ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. OsmanlÄ± StadÄ±'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip BeÅŸiktaÅŸ, 2-0'lÄ±k skorla kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, 20. dakikada Anderson Talisca, ÅŸÄ±k plase golüyle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde kapattÄ±. Cenk Tosun, 90+3. dakikada skoru belirledi. Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, puanÄ±n 38'e yükseltti ve lider BaÅŸakÅŸehir ile arasÄ±ndaki farkÄ± tekrar 1'e indirdi. OsmanlÄ±spor ise ligdeki 3. maÄŸlubiyetini aldÄ± ve 26 puanda kaldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. OsmanlÄ±spor ise sahasÄ±nda Antalyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak.