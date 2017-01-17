BeÅŸiktaÅŸ ligin ikinci yarÄ±sÄ±na hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig'in 17. hafta mÃ¼cadelesinde BeÅŸiktaÅŸ, konuk olduÄŸu rakibi OsmanlÄ±spor'u 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda OsmanlÄ±spor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde bitirdi.

16. dakikada OsmanlÄ±spor'un kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸu Mehmet Güven kullandÄ±. Bu futbolcunun sert ÅŸutunda, top kaleci Fabricio'nun ellerinde kaldÄ±.

20. dakikada OÄŸuzhan Özyakup'un pasÄ±yla ceza alanÄ± önünde topla buluÅŸan Talisca, düzgün bir vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kalecinin saÄŸÄ±ndan aÄŸlarla buluÅŸturdu: 0-1.

34. dakikada Quaresma'nÄ±n pasÄ±yla ceza yayÄ± üzerinde topla buluÅŸan Babel'in sert ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak farklÄ± bir ÅŸekilde üstten auta çÄ±ktÄ±.

49. dakikada Muhammed BayÄ±r'Ä±n pasÄ±yla ceza alanÄ± içinde topla buluÅŸan Webo, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± altÄ± pastaki Umar'a aktardÄ±. Bu futbolcunun dönerek vuruÅŸunda top, yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

61. dakikada Quaresma'nÄ±n ortasÄ±nda penaltÄ± noktasÄ± üzerinde topla buluÅŸan Cenk Tosun'un kafa vuruÅŸunda, meÅŸin yuvarlak kalecide kaldÄ±. AynÄ± dakika içinde Mehmet Güven'in hatalÄ± pasÄ±nda topla buluÅŸan Quaresma'nÄ±n ceza alanÄ±na girer girmez attÄ±ÄŸÄ± sert ÅŸutta, top üstten auta gitti.

71. dakikada ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda topla buluÅŸan Talisca'nÄ±n sert ÅŸutunda, meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza alanÄ± içinde oluÅŸan karambolde ilk olarak Talisca'nÄ±n vuruÅŸunda, kaleci Karcemarskas topu çeldi. Ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda dönen topa sahip olan Tolgay Arslan'Ä±n ÅŸutunda, tekrar Karcemarskas topu bir kez daha çÄ±kardÄ±. En son ceza alanÄ± içinde topla buluÅŸan Kerim Frei'in yakÄ±n mesafeden ÅŸutunda, Karcemarskas yine tehlikeyi uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

90+3. dakikada Hutchinson'un pasÄ±yla ceza alanÄ± içinde topla buluÅŸan Cenk Tosun, önündeki rakibini geçtikten sonra plase bir vuruÅŸla topu aÄŸlara gönderdi: 0-2.

BeÅŸiktaÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-0 kazandÄ±.

Bu arada, 69. dakikada oyundan alÄ±nan Quaresma, eldivenlerini yedek kulübesinin önünde yere atarak, deÄŸiÅŸikliÄŸe tepki gösterdi.