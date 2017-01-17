Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Galatasaray'Ä±n Ã‡in Ligi'nde forma giyen Burak YÄ±lmaz'a teklif yapacaÄŸÄ± iddia edildi.

GeçtiÄŸimiz sezonun devre arasÄ±nda Galatasaray'dan Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takÄ±ma katÄ±lmasÄ±yla rahatlayan Jan Olde Riekerink, iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hÄ±zda bir forvet istedi. Fotomaç'Ä±n haberine göre; golcü arayan Galatasaray'Ä±n, Beijing Guoan'Ä±n da forvet oyuncusu Defoe ile ilgilenmesinin ardÄ±ndan Burak YÄ±lmaz'Ä± gündemine aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.