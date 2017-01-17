Ana Sayfa | SPOR 17/01/2017 09:23

Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor


Galatasaray'Ä±n Ã‡in Ligi'nde forma giyen Burak YÄ±lmaz'a teklif yapacaÄŸÄ± iddia edildi.

GeçtiÄŸimiz sezonun devre arasÄ±nda Galatasaray'dan Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan milli futbolcu Burak YÄ±lmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takÄ±ma katÄ±lmasÄ±yla rahatlayan Jan Olde Riekerink, iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hÄ±zda bir forvet istedi. Fotomaç'Ä±n haberine göre; golcü arayan Galatasaray'Ä±n, Beijing Guoan'Ä±n da forvet oyuncusu Defoe ile ilgilenmesinin ardÄ±ndan Burak YÄ±lmaz'Ä± gündemine aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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Bu akÅŸam OsmanlÄ±spor Stadyumu'nda oynanan OsmanlÄ±spor- BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± siyah beyazlÄ±larÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sonuÃ§landÄ±.