Aatif Chahechouhe FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lÄ±yor mu

FenerbahÃ§e oyuncularÄ±ndan Aatif Chahechouhe, gelen tepkilerden sonra takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediÄŸi Aatif Chahechouhe, bu teklifi reddetmiÅŸ ve takÄ±mda kalmak istediÄŸini belirtmiÅŸti. Ancak FaslÄ± futbolcu Adanaspor maçÄ±nda taraftarlardan gördüÄŸü tepki sonrasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.Aatif Chahechouhe'nun futbol hayatÄ±na Fransa'da devam etmek istediÄŸi ve buradan gelen teklifleri deÄŸerlendirdiÄŸi ifade edildi. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aatif Chahechouhe'nun transferi için "7-8 kulüp istedi ancak o kalmak istedi" açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu. Sezon baÅŸÄ±nda Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif Chahechouhe, sarÄ± lacivertli forma altÄ±nda 16 resmi maça çÄ±ktÄ±. Chahechouhe bu mücadelelerde 4 gol attÄ±, 2 de asist yaptÄ±.