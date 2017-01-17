Ana Sayfa | SPOR 17/01/2017 11:09

Aatif Chahechouhe FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lÄ±yor mu


FenerbahÃ§e oyuncularÄ±ndan Aatif Chahechouhe, gelen tepkilerden sonra takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediÄŸi Aatif Chahechouhe, bu teklifi reddetmiÅŸ ve takÄ±mda kalmak istediÄŸini belirtmiÅŸti. Ancak FaslÄ± futbolcu Adanaspor maçÄ±nda taraftarlardan gördüÄŸü tepki sonrasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.Aatif Chahechouhe'nun futbol hayatÄ±na Fransa'da devam etmek istediÄŸi ve buradan gelen teklifleri deÄŸerlendirdiÄŸi ifade edildi. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aatif Chahechouhe'nun transferi için "7-8 kulüp istedi ancak o kalmak istedi" açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu. Sezon baÅŸÄ±nda Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif Chahechouhe, sarÄ± lacivertli forma altÄ±nda 16 resmi maça çÄ±ktÄ±. Chahechouhe bu mücadelelerde 4 gol attÄ±, 2 de asist yaptÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bayern MÃ¼nih Arjen Robben'in sÃ¶zleÅŸmesini bir yÄ±l daha uzattÄ±

Bayern MÃ¼nih sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan Arjen Robben'in sÃ¶zleÅŸmesini uzatma kararÄ± aldÄ±.


Arda Turan'Ä±n transferi Ã‡in takÄ±mÄ±na pahalÄ±ya patlayacak

Ã‡in kulÃ¼bÃ¼ Guangzhou Evergrande Arda Turan'Ä±n transferi iÃ§in 110 milyon Euro Ã¶deyecek.


Burak YÄ±lmaz Galatasaray'a geri mi dÃ¶nÃ¼yor

Galatasaray'Ä±n Ã‡in Ligi'nde forma giyen Burak YÄ±lmaz'a teklif yapacaÄŸÄ± iddia edildi.