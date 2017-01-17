Arda Turan'Ä±n transferi Ã‡in takÄ±mÄ±na pahalÄ±ya patlayacak

Ã‡in kulÃ¼bÃ¼ Guangzhou Evergrande Arda Turan'Ä±n transferi iÃ§in 110 milyon Euro Ã¶deyecek.

Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin Arda ile ciddi biçimde ilgilendiÄŸi ancak teklifin henüz resmen iletilmediÄŸi belirtildi.Arda Turan'Ä±n menajeri Ahmet Bulut'un geçen hafta Barcelona'ya yÄ±ldÄ±z futbolcunun geleceÄŸi üzerine bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi öÄŸrenildi. Bulut'un Arda ile de görüÅŸtüÄŸü belirtildi.Sport'ta yer alan habere göre transferi gerçekleÅŸmesi halinde hem Barcelona hem de Arda Turan maddi açÄ±dan ciddi bir gelir elde edecek.

ARDA KALMAK Ä°STÄ°YOR

Ara transfer döneminin sonu yaklaÅŸÄ±rken Arda Turan'Ä±n ise Barcelona'da devam etmek istediÄŸi biliniyor. Forma giymek için mücadele veren Arda, Las Palmas maçÄ±nda Neymar'Ä±n yerine görev yapmÄ±ÅŸ ve 90 dakikada sahada kalÄ±p 1 de gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

ASTRONOMÄ°K TEKLÄ°F YOLDA

Sport gazetesi Arda Turan'Ä±n fikrinin ancak çok astronomik bir teklifle deÄŸiÅŸebileceÄŸini ve bu teklifin gelmek üzere olduÄŸunu yazdÄ±.Gazete teklifin 50 milyon bonservisi ve Arda için de yÄ±llÄ±k 20 milyon olduÄŸunu belirtirken toplamda Çin kulübüne bu transferin 110 milyon Euro'ya mal olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.