ElazÄ±ÄŸspor Galatasaray maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± mÃ¼cadelesinde bu akÅŸam ElazÄ±ÄŸspor ile Galatasaray karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 5. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bu akÅŸam Galatasaray’la karÅŸÄ±laÅŸacak olan ElazÄ±ÄŸspor'da BasÄ±n Sözcüsü ve Hukuk Ä°ÅŸleri Sorumlusu Av. Cengiz Gülaç sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi GakgoÅŸ’lara yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu'nda 3. sÄ±rada yer alan Galatasaray, bu akÅŸam saat 19.45'te ElazÄ±ÄŸ Atatürk StadÄ±'nda son sÄ±radaki ElazÄ±ÄŸspor’la karÅŸÄ±laÅŸacak. Galatasaray kafilesi bugün özel uçakla, ElazÄ±ÄŸ HavalimanÄ±'na geldi. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, oyunculara çiçek vererek imza alÄ±p fotoÄŸraf çektirdi. Öte yandan Galatasaray kafilesinde uzun zamandÄ±r kadro dÄ±ÅŸÄ± olan ve affedilen Yasin Öztekin de yer aldÄ±.

TFF 1. Lig ekiplerinden ElazÄ±ÄŸspor, Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray'Ä± konuk edecek. bu akÅŸam 19.45’de ElazÄ±ÄŸ Atatürk StadÄ±'nda oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise Cevdet KömürcüoÄŸlu ve Ä°lker Takpak yapacak. Türk Telekom Arena'da oynanan ilk karÅŸÄ±laÅŸmada iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ElazÄ±ÄŸspor Galatasaray maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

ElazÄ±ÄŸspor Galatasaray maçÄ± bu akÅŸam saat 19:45'te baÅŸlayacak. Mücadele ATV kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak