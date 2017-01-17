PFDK Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

PFDK, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ceza kesti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasÄ± verdi.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, PFDK'nÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, kulüp internet sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunmasÄ±ndan dolayÄ± cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.AçÄ±klamada, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunulmasÄ±ndan dolayÄ± 100 bin lira para cezasÄ± verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Disiplin Kurulunun ayrÄ±ca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'e sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± açÄ±klamada bulunmasÄ±ndan dolayÄ± 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasÄ± kestiÄŸi kaydedildi.