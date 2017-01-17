Mario Gomez BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lma sebebini aÃ§Ä±kladÄ±

Mario Gomez, BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lma sebebi olarak ailesini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Sezon baÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±larak Wolfsburg'a giden Mario Gomez, kariyeri ile ilgili bir yazÄ± kaleme aldÄ± ve bu yazÄ±da BeÅŸiktaÅŸ'taki günlerine de deÄŸinirken; ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili de açÄ±klamalarda bulundu. "Fiorentina'daki zorlu ilk yÄ±lÄ±m ve sakatlÄ±klarla geçen 2. yÄ±lÄ±m sonrasÄ±nda deÄŸiÅŸik bir ÅŸeyler yapmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini biliyordum. Ä°talya'yÄ± seviyorum; insanlarÄ±, ülkeyi, her ÅŸey çok güzel. Orada geçirdiÄŸim zamandan hiçbir zaman piÅŸmanlÄ±k duymayacaÄŸÄ±m. Ancak oyunum darbe aldÄ±, tutkum ve odaklanma gücüm azaldÄ±. Her ÅŸeyi unutmak istedim, bu yüzden Türkiye'ye gittim"

"LÄ°GÄ° KAZANDIÄžIMIZDA, YENÄ°DEN MUTLUYDUM"

"Türk taraftarlarÄ± hakkÄ±nda öÄŸrendiÄŸim ÅŸey ÅŸu: Onlar kulüpleri için bu dünyadalar. Her hafta, kulüpleri için yaÅŸÄ±yorlar. Orada oynamak, onlarÄ±n önünde oynamak kariyerimdeki en inanÄ±lmaz deneyim. Ancak insanlar, neden oraya gittiÄŸim konusunda kuÅŸkuluydu. BeÅŸiktaÅŸ'ta oynayarak, Avrupa KupalarÄ±'nda oynama ÅŸansÄ± ve belki de kupa kazanma ÅŸansÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±m.BirçoÄŸu bunu benim kariyerimin sonu olarak gördü, ancak ihtiyacÄ±m olan sÄ±çramayÄ± burada gerçekleÅŸtirdim. HayatÄ±n sahadaki oyununu etkilediÄŸini düÅŸünüyorum ve Ä°stanbul'daki hayatÄ±m da bana bu hareketlenmeyi verdi. Enerji ile beslendim. Ligi kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün, yeniden futbolcu olarak mutlu bir insandÄ±m. Ligin gol kralÄ± oldum ve BeÅŸiktaÅŸ 7 yÄ±l sonra ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±"

BEÅžÄ°KTAÅž'TAN AYRILMASININ SEBEBÄ°...

"Her zaman farklÄ± kültürlerle tanÄ±ÅŸma ve futbol oynarken seyahat de etmek isteyen biri olmama raÄŸmen; Türkiye'de olmak, Almanya'daki ailemden uzak olmak demekti. Ailemi arayÄ±p haberlerde okuduklarÄ± bunca ÅŸeylere raÄŸmen, onlara iyi olduÄŸumu söyleyebilirdim, ancak endiÅŸeleri hiçbir zaman tamamen geçmezdi"

"KONU HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN FUTBOLLA ALAKALI DEÄžÄ°LDÄ°"

"Birçok insan verdiÄŸim kararÄ± sorguluyor. Ancak benim için hiçbir zaman konu futbolla alakalÄ± deÄŸildi. Saha dÄ±ÅŸÄ±nda da kim olmak istediÄŸim ile ilgili kendimi geliÅŸtiriyordum. Uzunca süre, attÄ±ÄŸÄ±m gollerle anlatÄ±ldÄ±m. Hiçbir zaman oturup kendime; "Gerçekten ne istiyorum" diye sorma ÅŸansÄ± bulamadÄ±m." "Herhangi bir piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m var diyemem, Fiorentina'ya bile ki birçok insan orayÄ± bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k olarak yazdÄ± bile. Profesyonel olarak, Fiorentina sahadaki en kötü yÄ±llarÄ±ma denk gelebilir, ancak saha dÄ±ÅŸÄ±nda tam olarak ihtiyacÄ±m olan ÅŸeydi."