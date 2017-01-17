Ana Sayfa | SPOR 17/01/2017 20:59

Galatasaray ElazÄ±ÄŸspor'u deplasmanda farkla yendi

ElazÄ±ÄŸspor Galatasaray

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± E Grubu mÃ¼cadelesinde Galatasaray rakibi ElazÄ±ÄŸspor'u deplasmanda maÄŸlup etti

ElazÄ±ÄŸ Atatürk StadÄ±'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 9. ve 90+3 dakikalarda Lukas Podolski, 54. ve 74. dakikalarda ise Eren Derdiyok kaydetti. ElazÄ±ÄŸspor'un tek sayÄ±sÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 84. dakikasÄ±nda penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ± ile Timur Özgöz'den geldi.Bu sonucun ardÄ±ndan Galatasaray, gruptaki puanÄ±nÄ± 8'e yükselterek 12 puanlÄ± Tuzlaspor'un ardÄ±ndan 2. sÄ±rada yer aldÄ±. ElazÄ±ÄŸspor ise 1 puanda kaldÄ±.

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