Etoâ€™o OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na katÄ±lmadÄ±

Antalyaspor, deplasmanda oynayacaÄŸÄ± OsmanlÄ±spor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Eto'o olmadan devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda oynayacaÄŸÄ± OsmanlÄ±spor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. Antrenmana izinli olan Eto'o katÄ±lmadÄ±.

Süper Lig'de ikinci yarÄ±nÄ±n ilk maçÄ±nda deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yenen Antalyaspor, 18. haftada yine deplasmanda oynayacaÄŸÄ± OsmanlÄ±spor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bir günlük iznin ardÄ±ndan baÅŸladÄ±. Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde Teknik Direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay gözetiminde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma koÅŸuyla baÅŸladÄ±. Daha sonra dörderli gruplara ayrÄ±lan kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± oyuncular antrenmanÄ± çift kale maçla tamamladÄ±. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da yapÄ±lan antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katÄ±lmadÄ±. Kamerunlu oyuncunun yarÄ±n yapÄ±lacak antrenmana katÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Antalyaspor'da, Gaziantepspor maçÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±ndan sakatlanan M'billa'da yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Hafif sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Zeki YÄ±ldÄ±rÄ±m ise fizyoterapist eÅŸliÄŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±. Antalyaspor yarÄ±n OsmanlÄ±spor maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± iki gruba ayrÄ±larak sürdürecek. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larda Gaziantepspor maçÄ±nda ilk on birde oynayan oyuncular sabah saatlerinde antrenman yapacak. DiÄŸer grup ise saat 15.00'de Kemerspor ile hazÄ±rlÄ±k maçÄ± oynayacak. Öte yandan Antalyaspor kulüp baÅŸkanÄ± Ali Åžafak Öztürk de antrenmanÄ± izlerken, Teknik Direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay ile de bir süre sohbet etti.