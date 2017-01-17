Galatasaray ElazÄ±ÄŸspor'u ezdi geÃ§ti

Galatasaray, ElazÄ±ÄŸspor'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde attÄ±ÄŸÄ± 4 golle 3 puanÄ±n sahibi oldu.

Türkiye KupasÄ± E Grubu 5. maçÄ±nda Galatasaray, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden ElazÄ±ÄŸspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Galatasaray, 90 dakika sonunda rakibini 4-1 maÄŸlup etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 90+3'te Lukas Podolski, 59 ve 74'te Eren Derdiyok kaydetti. Ev sahibi ElazÄ±ÄŸspor'un tek golünü ise 84. dakikada penaltÄ±dan Timur kaydetti.Galatasaray bu galibiyetle Ziraat Türkiye KupasÄ± E Grubu'nda puanÄ±nÄ± 8'e çÄ±kardÄ±. ElazÄ±ÄŸspor ise 1 puanda kaldÄ±.Galatasaray gruptaki son maçÄ±nda Türk Telekom Arena'da 24 Erzincanspor'u konuk edecek. ElazÄ±ÄŸspor ise gruptaki son maçÄ±nÄ± deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacak.