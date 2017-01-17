FenerbahÃ§e'nin istediÄŸi Sosa iÃ§in Milan'dan aÃ§Ä±klama Bizimle kalacak

FenerbahÃ§e'nin Milano'ya Jose Sosa iÃ§in Milano'ya gitmesi Ã¼zerine, Milan CEO'su Galliani, "Montella HocamÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, Sosa bizimle kalacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bir süredir Fenerbahçe'nin çok ciddi ÅŸekilde ilgilendiÄŸi ve AC Milan'da sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda bekleneni veremeyen Jose Sosa, Ä°talya'da kalÄ±yor.Ä°talyan basÄ±nÄ±na konuÅŸan Milan CEO'su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile görüÅŸtüklerini ve Sosa'nÄ±n takÄ±mda kalmaya devam edeceÄŸini ''Sosa ayrÄ±lmayacak. Hoca (Montella) ile görüÅŸtük ve kalmasÄ±na karar verdik'' sözleriyle açÄ±kladÄ±.Sezon baÅŸÄ±nda BeÅŸktaÅŸ'tan AC Milan'a transfer olan Jose Sosa'nÄ±n 2018 yÄ±lÄ±na kadar Ä°talyan temsilcisi ile sözleÅŸmesi bulunuyor.