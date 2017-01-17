Ana Sayfa | SPOR 17/01/2017 21:51

Bursasporlu oyuncu Josua John'un bacaÄŸÄ±na 12 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±


Akhisar ile karÅŸÄ±laÅŸan Bursaspor maÃ§Ä±nda yeÅŸil-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n kanat oyuncusu Josua John'un feci ÅŸekilde sakatlanmasÄ± sonucu bacaÄŸÄ±na 12 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±.

Ziraat Türkiye KupasÄ± G Grubu mücadelesinde sahasÄ±nda Akhisar Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸan Bursaspor, sahadan 4-1 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 62. dakikasÄ±nda Alper UludaÄŸ ile girdiÄŸi ikili mücadelede bacaÄŸÄ±na darbe alan yeÅŸil-beyazlÄ±larÄ±n HollandalÄ± kanat oyuncusu Josua John, saha içindeki tedavisinin ardÄ±ndan oyun kenarÄ±na alÄ±ndÄ±.

12 DÄ°KÄ°Åž ATILDI

KarÅŸÄ±laÅŸmaya devam edemeyen ve yerini Kubilay KanatsÄ±zkuÅŸ'a bÄ±rakan John'un sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ciddi olduÄŸu bildirildi. Kulüpten alÄ±nan bilgiye göre, 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun bacaÄŸÄ±nda darbe aldÄ±ÄŸÄ± bölgeye 12 dikiÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

 

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