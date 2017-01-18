Ana Sayfa | SPOR 18/01/2017 09:11

Manchester City'den Messi iÃ§in astronomik teklif


Barcelona ile henÃ¼z sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyen Lionel Messi'ye Ä°ngiliz devi Manchester City teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'dan eski süperstarÄ± Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için yönetime mesaj gönderdi. Barça ile yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸme görüÅŸmelerinden olumlu sonuç alamayan Messi için devreye giren City, 100 milyon Pound'u (468.150.000 TL) gözden çÄ±kardÄ±. Manchester United'Ä±n, Paul Pogba'ya sezon baÅŸÄ±nda ödediÄŸi 89 milyon Pound'luk (416.671.300 TL) bonservis bedelini tarihe gömmek konusunda kararlÄ± olan Manchester'Ä±n diÄŸer ekibinin, tüm ÅŸartlarÄ±nÄ± zorlayarak 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya da haftalÄ±k 800 bin Pound (3.745.200 TL) verileceÄŸi öne sürüldü.

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EÅŸinin isteÄŸi Trabzonspor'un teklifine sÄ±cak bakmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±

EÅŸinin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmek istemesi Werder Bremen'de forma giyen Aaron Hunt'un fikrini deÄŸiÅŸtirmesine sebep oldu.


BeÅŸiktaÅŸ Fernando Torres transferini tamamladÄ± mÄ±

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FenerbahÃ§e otobÃ¼sÃ¼ne saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda gÃ¶rev yapan polisler bakÄ±n hangi Ã¶rgÃ¼t mensubu Ã§Ä±ktÄ±

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