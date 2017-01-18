Manchester City'den Messi iÃ§in astronomik teklif

Barcelona ile henÃ¼z sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyen Lionel Messi'ye Ä°ngiliz devi Manchester City teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'dan eski süperstarÄ± Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için yönetime mesaj gönderdi. Barça ile yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸme görüÅŸmelerinden olumlu sonuç alamayan Messi için devreye giren City, 100 milyon Pound'u (468.150.000 TL) gözden çÄ±kardÄ±. Manchester United'Ä±n, Paul Pogba'ya sezon baÅŸÄ±nda ödediÄŸi 89 milyon Pound'luk (416.671.300 TL) bonservis bedelini tarihe gömmek konusunda kararlÄ± olan Manchester'Ä±n diÄŸer ekibinin, tüm ÅŸartlarÄ±nÄ± zorlayarak 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya da haftalÄ±k 800 bin Pound (3.745.200 TL) verileceÄŸi öne sürüldü.